Má 97 a vyzerá na 60. Táto dáma má recept na dlhovekosť!

Niekto si ráno rád poleňoší, odloží zvonenie budíku na trikrát, ďalší sa ponáhľa a nemá čas a Elaine LaLanne štartuje svoj deň úplne inak. Pre mnohých je vzorom dobrého starnutia. Ako píše New York Times, spôsobila revolúciu v modernom cvičení.

Prv než vstane z postele, už cvičí. Možno sa vám to zdá šialené, ale takáto ranná rozcvička dokáže človeka pozitívne nabudiť a naplniť energiou. Ležiac na posteli urobí Elaine dva tucty nožných zdvihov a posilní si spodné brušné svaly. V kúpeľni pri umývadle spraví šikmé kliky, čím posilní horné brušné svaly a keď sa oblečie a nalíči ide do domácej posilňovne, kde má bežiaci pás, na ktorom beháva do kopca, na ďalšom stroji precvičí svaly chrbta a nakoniec spraví niekoľko drepov.

To všetko jej zaberie pomerne krátky čas. „Dvadsať minút denne mi pomáha na mojej ceste,“ uviedla Elaine, ktorá žije v americkej Kalifornii.

