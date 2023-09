Straste faldy! Obyčajné detské cvičenie je zabijakom tukov

Pre mnohých z nás sa myšlienka na šport a cvičenie spája s pocitom monotónnosti a námahy. Čo keby však existovalo jednoduché cvičenie, ktoré by bolo nielen zábavné, ale zároveň by trénovalo celé telo a bolo by dokonca účinnejšie ako nejeden vytrvalostný šport? To čarovné slovo je „jumping jacks“.

Jumping jacks je jednoduché, ale účinné cvičenie, ktoré precvičuje celé telo. Sú ideálne pre začiatočníkov aj pokročilých cvičencov a možno ich zaradiť do každého tréningu.

Heidi Jonesová, známa fitnes trénerka z USA, vysvetľuje: „Skákanie zvyšuje srdcovú frekvenciu a z hľadiska spálených kalórií je porovnateľné so šprintom. Aktivujú sa tiež svaly celého tela, podporujú koordináciu a pružnosť ramien a bokov.“ To z jumping jacks robí ideálnu voľbu pre ľudí, ktorí chcú efektívne cvičiť.

