Lekárka o kolonoskopii: Bolí hlavne chudých a vysokých, takto ju nebudete cítiť

Kolonoskopia ľuďom naháňa strach. Čo sa pri nej deje?

Kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva ohybnou hadicou, ktorá sa zavádza cez konečník do hrudného čreva. Ideálne sa pri tomto vyšetrení vyšetrí aj posledná časť tenkého čreva, toto však nie je vždy nevyhnutné. Pri tomto vyšetrení gastroenterológ vidí na obrazovke sliznicu hrubého čreva a v prípade, že sú v čreve prítomné oblasti so zápalom, alebo polypy, tak vie cez pracovný kanál kolonoskopu zaviesť do čreva pracovné nástroje. Pomocou nich zoberie vzorky alebo celý polyp odstráni.

Pomôže mi, ak sa na kolonoskopiu lepšie pripravím?

Prakticky je potrebné na vyšetrenie sa pripraviť, tri až päť dní pred vyšetrením dodržiavať prispôsobenú stravu a deň pred vyšetrením a ráno v deň vyšetrenia vypiť preháňadlo.