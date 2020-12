5 najhorších ranných prehreškov proti štíhlej línii. Robíte ich aj vy?

Ranné rituály ovplyvňujú nie len vašu náladu či výkonnosť počas dňa, ale majú veľký vplyv aj na chudnutie. Spoznajte veci, ktoré vás na ceste za vysnívanou postavou zbytočne brzdia a skoncujte s nimi raz a navždy.

1. Spíte príliš dlho

Určite ste už počuli o tom, že keď málo spíte, je to zlé pre váš organizmus. No toto pravidlo platí rovnako aj opačne. Vedeli ste, že dlé ranné vyspávanie môže vaše chdunutie skomplikovať? Svojim výskumom na vzorke 24-tisíc ľudí to potvrdili aj vedci z amerického National Center for Biotechnology Information. Zistili, že ľudia, ktorí spali denne 10 a viac hodín mali vyšší BMI index ako ľudia s priemernou dĺžkou spánku 8 hodín.