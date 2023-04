To, čo jeme každý deň, vplýva nielen na naše trávenie, ale aj na našu pokožku. Pokiaľ chceme mať pleť sviežu, pružnú, stále krásnu, žiarivú a to dlhodobo, treba jesť tie správne potraviny, ktoré ju udržia mladistvú a dodajú jej potrebné živiny. Viete, ktoré sú to?