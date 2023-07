Najhoršie sedadlo v lietadle je TOTO. Viete, prečo sa mu vyhnúť?

Najmä ak si chcete udržať čo najdlhšie mladistvý vzhľad, mali by ste si v lietadle radšej zabookovať miesto do uličky. Hoci majú okienka v dopravných lietadlách dvojité sklo, slnečné UV lúče môžu cez ne nielen preniknúť, ale pôsobia ešte intenzívnejšie, ako dolu na zemi. "Čím vo vyššej nadmorskej výške ste, tým sa intenzita ultrafialového žiarenia zvyšuje. To znamená, že počas letu môžete byť vystavení podstatne vyšším úrovniam UV žiarenia," vysvetľuje britský dermatológ Magnus Lynch, ktorý pred rizikami varuje.

Agresívne UVA prenikajú cez sklo

Je potrebné rozlišovať medzi dvoma typmi UV žiarenia, ktoré na nás slnečné lúče vysielajú.

UVB lúče: spôsobujú opálenie či spálenie od slnka.

UVA: prenikajú hlbšie do pokožky a prejdú aj cez mraky. Práve UVA lúče sa spájajú s predčasným starnutím pokožky a s rizikom rakoviny kože.

"Okenné sklo lietadla blokuje väčšinu UVB lúčov ale UVA lúče úplne neodfiltruje," vysvetľuje Dr. Lynch. "UVA lúče majú dlhšiu vlnovú dĺžku, môžu preniknúť cez sklo a dostať sa do hlbších vrstiev vašej pokožky." Čím južnejšie či bližšie k rovníku smeruje váš let, tým je intenzita UV žiarenia vyššia.

Čo ak máte sedadlo pri okne?

Dermatológ dôrazne odporúča chrániť sa pred UV žiarením aj v lietadle, nie len na pláži. "Aby ste ochránili svoju pokožku pred škodlivými účinkami UV žiarenia, keď sedíte v lietadle pri okienku, môžete zatiahnuť roletu," hovorí. Ak to nie je vhodné kvôli vášmu susedovi, alebo ak sa chcete kochať výhľadmi, dr. Lynch radí: „Použite širokospektrálny opaľovací krém, nasaďte si šiltovku a oblečte si na let dlhé rukávy. Alebo si dajte slnečné okuliare.“

