Kontakt so psíkom spúšťa tvorbu dôležitého hormónu

Máte doma psíka? V tom prípade denno-denne podstupujete canisterapiu, liečbu za pomoci psa. „Proces vzájomného pôsobenia medzi vami a psom beží podvedome, ale má dopad na vaše zdravie, pohodu a vaše správanie,“ vraví o úžasnej pozitivite kontaktu so psom žilinská canisterapeutka Ľubica Bátoryová, ktorá sa venuje intervenciám s asistenciou špeciálnych psov v terapeutickom centre.

Výborné plemená na canisterapiu sú ovčiaky, kólie, retrievre, labradory, ale aj francúzske buldočky, čivavy, landseery, pudle a iné. Zdroj: archív Ľ. Bátoryovej

Mozgy psa a človeka sa stimulujú

Pri styku so psíkom dochádza k vzájomnej stimulácii mozgových centier u človeka aj u psa. „Do pár desiatok minút začne hypofýza produkovať hormón oxytocín a klientovi sa tým zlepšuje nálada, sústredenie, je ústretovejší, má viac energie. Ja dokázané, že tepová frekvencia malých detí a psov sa synchronizuje. U seniorov sa pri polohovaní so psom preukázateľne znižuje krvný tlak a zlepšuje sa percento kyslíka v koncoch končatín,“ popisuje len zlomok benefitov canisterapie odborníčka. A komu by ju odporúčala? „Je jednoduchšie povedať, kto nemôže absolvovať intervenciu s asistenciou psa,“ usmieva sa Ľubica Bátoryová. Kontakt so psom je podľa nej prospešný takmer všetkým s výnimkou alergikov, tých čo sa psov boja či majú nejaké otvorené rany...

Psíky pomáhajú najmä psychicky

„Psy sa výborne osvedčili najmä u pacientov, ktorí potrebujú emocionálnu podporu, zvýšenú motiváciu k spolupráci, alebo zníženie stresu, obáv a strachu. Využívame ju najčastejšie pri rehabilitácií detí so zdravotným znevýhodnením, ďalej pri senioroch, a často pri psychiatrických diagnózach ako sú depresie, demencie, Alzheimerova choroba,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že na Slovensku už pár rokov existuje aj program canisterapie pre deti na onkologickom oddelení.

Deti pri psíkoch zabúdajú na napätie, majú znížený prah bolesti, prenesú sa aj cez nepríjemné momenty rehabilitácie. Zdroj: archív Ľ. Bátoryovej

Začína vedecký experiment

Canisterapiu si však musíte hradiť z vlastného vrecka. „Existuje grantový program podporovaný zdravotnou poisťovňou, kde sa dá uchádzať o možnosť intervencií s asistenciou zvierat,“ vraví canisterapeutka. „Okrem toho sa s podporou zdravotnej poisťovne Dôvera rozbieha pilotný vedecký experiment, v rámci ktorého budú psy súčasťou fyzioterapie detí so zmiešanou formou detskej mozgovej obrny. Cieľom je preukázať merateľné účinky canisterapie na zdravie malých pacientov,“ dodáva odborníčka. Unikátny je tento experiment aj v tom, že okrem detí bude skúmať i pohodu či nepohodu psíkov pri výkone. Mimochodom, zadovážiť si do domácnosti psíka odporúčajú aj mnohí lekári!