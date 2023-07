Nevyliečiteľná choroba Katke priniesla úžasný život

Krásna modrooká blondínka Kateřina Kubíčková Ratto (40) považuje za svoje životné motto, že všetko zlé je na niečo dobré. Nakoniec, aj za svoje príťažlivé svetlé oči a vlasy „vďačí“ dedičnému ochoreniu fenylketonúria. Fungovať s ním nie je jednoduché, no Kateřina napriek tomu od malička žije svoj sen.

Prísna maminka bola šťastím

„Mala som šťastie, že už v čase, keď som sa narodila, bol v Československu zavedený novorodenecký skríning a fenylketonúriu mi tak diagnostikovali pár dní po narodení,“ vraví Katka. V tej chvíli, hoci o tom ako bábätko ešte netušila, sa pre ňu začalo celoživotné dodržiavanie striktnej diéty. Bez nej hrozí fenylketonurikom nenávratné poškodenie mozgu až mentálna retardácia. To však nie je Katkin prípad, ona i jej sestra, ktorá má rovnakú diagnózu, skončili vysokú školu. „Maminka nás vychovávala tvrdou rukou. Vďaka nej sme chápali, že nemôžeme jesť čo ostatní. Boli sme obe veľmi disciplinované a stále sme, aj teraz je to pre nás životne dôležité,“ pozitívne hodnotí maminu prísnosť Kateřina.

Kateřina zasvätila svoj život pohybu. Zdroj: archív K.K.

Bez diéty klesá IQ

Fenylketonúria je metabolické ochorenie, pri ktorom je nutné zo stravy vynechať potraviny s vyšším obsahom bielkovín a dodržiavať špeciálny diétny režim. Zakázané je mäso, mlieko, múka, vajíčka, strukoviny, čiže drvivá väčšina bežných potravín. Povolené je najmä ovocie a zelenina, tiež tuky a cukry. Dnes už existujú viaceré špeciálne potraviny pre fenylketonurikov, no za Katkinho detstva to bolo dosť biedne. „Mali sme so sestrou značne chudobnú a jednotvárnu stravu, hlavne špeciálne nízkobielkovinové cestoviny.“ Kateřina si však pamätá aj na rovesníkov, ktorí diétu porušovali a nedopadli dobre. Museli chodiť na špeciálnu základnú školu alebo sa ledva vyučili.

Za páchnuci preparát som sa hanbila

Aby ľuďom s fenylketonúriou nechýbali aminokyseliny, vitamíny a ďalšie látky potrebné pre fungovanie organizmu, ktoré však nemôžu prijať zo stravy, musia denne užívať špeciálne preparáty. „To bolo jediné, za čo som sa hanbila,“ priznáva Katka. „Preparáty majú veľmi nepríjemný zápach, akoby po rybacine či skazených vajciach. Keby som si to pila medzi deťmi, prezývke ‚smraďoch‘ by som sa určite nevyhla,“ spomína Kateřina, ako si chodila miešať špeciálny prášok s vodou v šejkri tajne na záchod, lebo jej bolo trápne upozorňovať na seba takýmto „páchnucim“ spôsobom. No obdobie vzdoru či porušenia stravovacej disciplíny si v puberte vyskúšala aj ona.