Lekár: Blato v žlčníku vznikne pri chudnutí. A môže vás zabiť!

Nasadením prísnej diéty môžete dosiahnuť úbytok váhy aj zmenšenie tukových faldíkov, no môžete získať aj to, po čom ste určite netúžili. V žlčníku sa vám vytvoria kamienky, prípadne žlčníkové blato. „Väčšinou ide buď o diéty so zníženým obsahom tukov alebo také, pri ktorých hladujete, prípadne jednostranné diéty. Všetky môžu zapríčiniť vznik piesku, kamienkov či žlčníkového blata,“ upozorňuje na odvrátenú tvár chudnutia chirurg MUDr. Július Muranský, MPH z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave.

Diéty ničia žlčník

Ak sa totiž pri diéte stravujete jednostranne, nevyužívajú sa na trávenie všetky zložky žlče. Tie ‚nadbytočné‘ sa v žlčníku koncentrujú a vyzrážajú sa vo forme kameňov. Prípadne, ak hladujete, nie je potrebné na spracovanie potravy toľko žlče, takže nejaká ostáva v žlčníku a z tej sa tvoria kamienky. „Ak je strava normálna, pestrá, tak sa vypudí zo žlčníka všetka žlč, lebo na trávenie sú potrebné všetky jej zložky,“ vysvetľuje lekár, prečo vám môžu mnohé diéty spôsobiť problémy.

Blato je infekčné a vyvoláva zápal

„Žlčníkové blato je zákerné tým, že sa zo žlčníka nedá vylúčiť. Hromadí sa v ňom a je veľmi náchylné k tomu, že vznikne infekcia a zápal,“ vraví doktor Muranský. Blato obsahuje tuhšie, väčšie zložky, čiže kamienky, a tiež mikro kamienky. Tie sú spolu späté a vytvárajú doslova formu blata. „Ak je tvorené viac hlienovými časťami a je mäkšie, je možné, že po kúskoch zo žlčníka odchádza. Ale väčšinou je dosť kompaktné, kamienky držia spolu a žlčník ich mechanickým pohybom nedokáže vyplaviť. Spôsobený zápal teda pretrváva a treba ho odstrániť.“

Steny žlčníka hrubnú

Infekčné blato vyvoláva aj zápal steny žlčníka, ktorá postupne hrubne. „Normálne má jeden až dva milimetre, občas tri, ale pri zápale môže zhrubnúť aj na päť milimetrov, teda zdvojnásobiť svoju šírku. Vidíme to pri ultrazvukovom vyšetrení. Blato síce nevidno, ale väčšinou vidíme akustický tieň. To znamená, že cezeň nepreniká zvuk ale sa odráža. Tým ho vieme identifikovať. Ale pre chirurga nie je podstatné, aký obsah je v žlčníku, či sú to len kamene alebo aj blato. Tak či tak musí ísť kompletne celý von.“ Podľa chirurga je operácia v prípade blata ešte urgentnejšia ako pri kameňoch, pretože latentný zápal môže prerásť do silného a vyvolať náhlu príhodu brušnú.

Otrava krvi zo žlčníka

„Žlčník môže kedykoľvek prasknúť. Zápal spôsobí, že jeho stena je oslabená, aj keď je zhrubnutá. Niekde môže vzniknúť z infekcie tlaková nekróza a stena môže doslova odumrieť. Prederaví sa a žlč vyteká do dutiny brušnej spolu s infekčným materiálom. Telo sa to snaží opuzdriť a niekedy problém vyrieši samo. Hlavne u starších ľudí to však môže prerásť do peritonitídy celého brucha, teda zápalu celej brušnej dutiny. A to je veľmi vážny, život ohrozujúci stav,“ varuje doktor Muranský, že u starších ľudí býva priebeh rýchlejší a žlčník môže byť až príčinou smrti.

„Nie je to také zriedkavé, stáva sa to. Napriek tomu, že vieme diagnózu, pacient prichádza neskoro, lebo sa nechce dať operovať. Až to dôjde do takého štádia, že stena žlčníka odumrie a uvoľnia sa všetky toxíny do brucha. Je to sepsa, čiže otrava krvi z vlastného žlčníka.“

Bez neho prežijete

Riešením je operácia, a to čím skôr. „Rozumnejší pacient si dá žlčník s obsahom blata preventívne vybrať ešte kým sa nič zlé nedeje. Nechať si ho môže byť naozaj hazardovanie so životom.“ Pri skoršom zákroku, kedy ešte nevznikli komplikácie, sa spravidla volí šetrnejšia laparoskopická operácia. Ak ňou nie je možné ošetriť kompletne celé ložisko, treba operovať klasickou brušnou chirurgiou, ktorá je komplikovanejšia a má aj väčšie operačné riziká.

„Pristúpi sa k nej vtedy, ak je v žlčníku zápal, alebo je prasknutý, prípadne keď je zápal v okolí natoľko silný, že nerozoznáme štruktúry a nevieme ich bezpečne odpreparovať,“ vysvetľuje odborník. Podľa jeho slov sú žlčníkové kamene či blato diagnózy, ktoré patria vyslovene do rúk chirurgov. „Žlčník treba vybrať a máte pokoj,“ zdôrazňuje s tým, že tento orgán nie je pre život nevyhnutný.

Príznaky blata v žlčníku

Spočiatku nemusí robiť žiadne problémy. No ak je už blato infekčné, môžu sa objaviť teploty, bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, pocit na zvracanie, ak upchá žlčové cesty, tak aj žltačka. Ide o rovnaké príznaky ako pri kamienkoch.

Čo tvorí žlčníkové blato?

Väčšinou ide o kamienky a nahromadenú odlučovanú sliznicu, hlieny a odpadové produkty baktérií.

Prečo nie je žlčník nutný?

V žlčníku sa hromadí žlč vyprodukovaná pečeňou a približne liter až liter a pol denne sa dokáže skoncentrovať na deci či dve. Po odstránení žlčníka odteká žlč priamo do dvanástnika, čiže sa nekoncentruje, ale odteká priebežne. Po operácii sa teda mení spôsob trávenia a je vhodné jesť častejšie a po menších množstvách.