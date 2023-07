Odborníci zistili, v ktorom mesiaci v roku sa oplatí začať chudnúť

V lete, prípadne aj skôr, sa mnohé snažíme zhodiť nejaké to kilo, aby sme schudli pred dovolenkou. Rôznymi nápadmi na zoštíhlenie sa to na internete aj v časopisoch len tak hmýri. Nová štúdia ale dáva za pravdu tým, ktorí si chudnutie odložia na neskôr. V lete sa podľa odborníka z Oxfordskej univerzity v Spojenom kráľovstve až tak dobre nechudne.

Dietológ dr. Dimitrios Koutoukidis a jeho tím výskumníkov z britskej univerzity sledovali vyše 85 tisíc ľudí. A prišli k zaujímavému výsledku. Ľudia, ktorí sa v auguste pokúsia zbaviť niekoľkých kíl, by schudli v priemere 1,61 kilogramu, čo je úplne najmenej zo všetkých mesiacov roka. Ani to síce nie je vôbec zlé, no s tou istou snahou sa dá v iných mesiacoch schudnúť výrazne viac. Kedy?