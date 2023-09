Mýtus, či fakt? Čo je (NE)pravda o vegetariánstve a vegánstve?

Rastlinná strava je vždy zdravá

V posledných desaťročiach čoraz viac štúdií dokazuje súvislosti medzi konzumáciou červeného mäsa a závažnými ochoreniami, ako napríklad rakovina hrubého čreva, obezita, srdcové ochorenia a cukrovka. To by mohlo naznačovať, že strava bez mäsa je pre organizmus lepšia. Ale tak, ako nie je všetko mäso červené, ani všetky vegetariánske alebo vegánske diéty nie sú zdravé.

Ak použijeme extrémny príklad, ak by jedinec jedol len zemiakové lupienky, bol by síce vegán, ale určite by neoplýval vitalitou, energiou a zdravím. Ako pri každej inej strave, aj tu záleží výlučne na tom, čo jednotlivec konzumuje. Okrem toho chudé biele mäso a ryby nie sú spojené s rovnakými zdravotnými problémami, ako červené mäso.

Vegetariánstvo zaručuje úbytok hmotnosti

Bohužiaľ, nie. Ako vyplýva z predchádzajúcej časti, nie všetky vegetariánske a vegánske diéty sú rovnako zdravé. Je neuveriteľne jednoduché skonzumovať každý deň tisíce kalórií bez toho, aby niektorá z nich bola spojená so zvieratami. Kľúčom k chudnutiu je zdravá strava a pravidelný pohyb a ani jedno z toho si nevyžaduje vyhýbanie sa živočíšnym produktom.

