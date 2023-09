Elixír na štíhlu líniu, trávenie a imunitu. Stačia tri lyžičky denne!

Potrebujeme:

100 ml vody

4 citróny

2 cm zázvoru

1 PL cejlónskej škorice

2 PL jablčného octu

4 PL medu

Zdroj: Shutterstock

Ako na to?

Vodu zmiešame so šťavou zo citrónov a s najemno nastrúhaným zázvorom. Pridáme cejlónsku škoricu, jablčný ocot a med. Miešame, kým nevznikne jednoliata zmes. Nápoj prelejeme do uzatvárateľnej sklenej fľaše a skladujeme v chladničke. Trikrát denne si doprajeme za lyžičku elixíru buď samostatne, alebo ho zamiešame do pohára s vodou.

Zdroj: Shutterstock

Tento nápoj dokáže podporiť imunitu, nakopnúť trávenie, zastaviť chute na nezdravé potraviny, ale okrem toho netreba zabúdať na vyváženú stravu a dostatok pohybu. Bez toho sa ručička na váhe nepohne želaným smerom.

