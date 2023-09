Vedci odhalili poriadnu špinu! FUJ, viete aké baktérie si pestujete na ruke?!

Môžeme zabudnúť na toaletu, či mobil, teda miesta, ktoré sú často považované za najšpinavšie, ak sa o ne nestaráme. Majú nového konkurenta a bez toho, že vyšla nová vedecká štúdia, by sme si to možno ani neuvedomili. A pritom je to také banálne, veď každý z nás pozná náramkové hodinky.

Zdroj: Shutterstock

Éra klasických náramkových hodiniek v bežnej populácii dávno skončila, trendom je nosiť fitness náramky, fitness hodinky či fitness trackery. Sú našimi nevyhnutnými spoločníkmi, pomáhajú nám orientovať sa nielen v čase, ale vďaka nim myslíme viac na svoju kondíciu, zostávame v spojení s blízkymi, sme dokonale informovaní o našom zdravotnom stave a aj dianí vo svete. Samozrejme záleží od typu, ktorý na ruke nosíme, a ktorý sme ochotní si pripustiť. To, či je to správne, necháme na ďalšie, psychologické výskumy. Nateraz zostáva otázkou, koľkí z nás sa týmto našim spoločníkom venujú skutočne tak ako oni nám.

Tým nemyslíme recipročné správanie sa, ale stačilo by ich občas vyčistiť, pretože práve fitness náramky boli predmetom vedeckého skúmania na Floride a výskumníci nenašli nič príjemné.

Článok pokračuje na ďalšej strane ►►►