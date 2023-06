Ďaleko do výplaty? Nazrite do špajze a navarte chutne z domácich zásob

Vaša lekárka Vás, aj na základe vlastných skúseností z praxe, správne upozornila na reálne nebezpečenstvo pri snahe o otehotnenie. V súčasnosti je známych viac ako 200 ochorení, či komplikácií súvisiacich práve s obezitou. Vážnou komplikáciou je ohrozenie prirodzenej reprodukčnej schopnosti človeka. Týka sa to najmä žien, ale z dôvodu obezity môže nastať problém aj na strane muža. Príčin zníženej plodnosti u obéznych žien je viacero, najčastejšie sa objavujú poruchy menštruačného cyklu, menej častý pohlavný styk a anovulácia (menštruácia bez dozrievania vajíčka).

Riziko, že nedôjde do jedného roku k spontánnemu otehotneniu v porovnaní so ženami s normálnou telesnou hmotnosťou je zvýšené pri nadváhe o 27% a obezite až o 78%. Pri hodnotách BMI mimo normu je aj pri riešení neplodnosti v centre asistovanej reprodukcie žiadúce, aby si klientka upravila hmotnosť z dôvodu eliminovania nežiadúcich komplikácií počas hormonálnej stimulácie.

Ďalej, aj po úspešnom otehotnení je nadváha a obezita problémom, ktorý môže poriadne potrápiť, pretože u obéznych žien je počet potratov v I. trimestri takmer dvojnásobne zvýšený. Častejšie sa u týchto žien vyskytujú krvné zrazeniny, infekcie močových ciest a neurologické komplikácie.

V prípade, že máte problém so znížením hmotnosti a chceli by ste to riešiť, obráťte sa na odborníkov, ktorí Vám pomôžu dosiahnuť žiadané výsledky. Nech sa Vám darí!