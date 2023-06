Obľúbený herec schudol 90 kíl. Spravil zásadnú vec, ktorá ho nakopla

Asi každý si ho pamätá ako robustného, neprehliadnuteľného herca, ktorí hrával väčšinou vedľajšie postavy. Jeho azda najznámejšia sa viaže k filmu Big Lebowski, kde si zahral milovníka bowlingu a odporcu Vietnamskej vojny Waltera Sobchaka. Na konci 80. rokov sa upísal sitcomu kontroverznej Roseanne Barrovej ako jej manžel Dan Conner, hlava problematickej rodiny, ktorá bola vzdialená zobrazovaniu ideálnej strednovrstvovej ameriskej rodiny. Alebo, kto by si nepamätal Freda Flinstona v hranej adaptácii kresleného seriálu Flinstonovci z 90. rokov. Vždy ohúril svojim hereckým prejavom, ale aj telesnou veľkosťou.

Herec John Goodman

John Goodman v roku 2004. Zdroj: Gettyimages/Steve Granitz

Teraz je však niekdajší John Goodman preč a keby ste pri jeho fotografiách nevideli aj meno, tak ho spoznáte len veľmi ťažko. Dá sa povedať, že za 16 rokov svojej cesty reformy organizmu schudol jedného statného chlapa. Kým sa odhodlal k chudnutiu a správnej životospráve, vážil neuveriteľných takmer 180 kilogramov.

Je ako učebnicový príklad

Z Johna Goodmana by mali radosť všetci nutričný poradcovia a tréneri. Jeho chudnutie totiž nebolo obrazom žiadnej módnej diéty ani rýchleho topenia telesného tuku. Na ťažkú cestu premeny sa dal už v roku 2007 a krok za krokom išiel za svojim cieľom. Herec prezradil, že jeho chudnutie si vyžadovalo úplnú zmenu myslenia. Pre televíziu ABC v roku 2017 povedal: „Kedysi som si dal pauzu a schudol som 25-30 kilogramov, ale potom som sa za to odmenil a vrátil som sa k starým zvykom. Tentokrát som to chcel spraviť pomaly, hýbať sa, cvičiť. Dostávam sa do veku, kedy si nemôžem dovoliť sedieť na mieste Už ma nebavilo pozerať sa na seba ako vyzerám ani keď som sa holil a to bolo nebezpečné.“

John Goodman aktuálne oslávil svoje 71. narodeniny a už v roku 2011 si uvedomil, že tento proces premeny bude trvať dlho. „Bude to neustály proces po zvyšok môjho života,“ povedal vtedy v známej americkej televíznej talkshow s Davidom Lettermanom, kde okrem iného prezradil aj, že už počas nakrúcania seriálu Roseanne bojoval pri chudnutí s jojo efektom.

