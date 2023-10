Peťko všetkých prekvapil. Prvorodičke sa narodil VALIBUK!

Bábätko, ktoré sa pred pár dňami narodilo v Košiciach malo pôrodnú hmotnosť až 5050g. Valibukovi dali meno Peťko. „Je to skutočne rarita. Naposledy sme privítali na svet bábätko s pôrodnou hmotnosťou nad 5 kg pred troma rokmi,“ uviedla primárka Neonatologického oddelenia MUDr. Iveta Kostelníková.



Zdravotníci už pred pôrodom vedeli, že bábätko bude väčšie. Odhad sa robí na základe predpôrodného sono vyšetrenia, avšak tieto odhady zvyknú byť nepresné a zvyknú sa mýliť aj o niekoľko stoviek gramov.

V košickej nemocnici sa narodil chlapec, ktorý váži cez 5 kíl. Zdroj: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

„Už pred pôrodom sme na základe vyšetrení vedeli, že bábätko bude väčšie, ale očakávali sme dieťa s hmotnosťou do 4500 g. Keď som však držala v rukách novorodenca, bolo mi jasné, že dieťatko je určite väčšie. Bolo to milé prekvapenie pre všetkých na pôrodnici,“ povedala zástupkyňa primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Júlia Frívaldská, ktorá pôrod viedla.

Cisársky pôrod

Zdravotníci už pred pôrodom vedeli, že bábätko bude väčšie. Zdroj: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Mamička si priala prirodzený pôrod a to aj napriek väčšej hmotnosti dieťatka. „Pripravovali sme sa na prirodzený pôrod, priala si to tak aj mamička, pri takom veľkom dieťatku sa to však podarí málokedy. Preto sme pôrod napokon ukončili sekciou.“ Všetko bolo bez komplikácií a mama Ľudmila statočne zvládla celé tehotenstvo aj samotný pôrod.

Pokračovanie článku na ďalšej strane ►►►