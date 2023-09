Oplatí sa chodiť naboso? A čo, ak máte doma podlahy bez kobercov?

Chodidlám prospieva chôdza naboso takmer vždy. Aj tu však platí niekoľko základných pravidiel. Najmä ak máte nohy citlivejšie, postupujte pomalšie.

„Opatrnosť je namieste aj v prípade, že ste zvyknutí len na chôdzu v uzavretých topánkach. Určite sa do chôdze naboso nevrhnite bezhlavo,“ radí hneď na úvod fyzioterapeutka Bc. Andrea Vaňkátová. „Najlepšie je začať od mäkších, nie príliš drsných povrchov. Po tráve alebo piesku sa vám pôjde na začiatku citeľne príjemnejšie ako po kameňoch.“ Určite to nerobte tak, že vás nadchne chôdza naboso a celý deň tak budete chodiť.

Vyzujte sa aspoň na chvíľu

Na začiatku sa bosí poprechádzajte len kratší čas. „Stačí pár minút po tráve v záhrade. Ak vám to bude príjemné, čas postupne predlžujte. Rovnako si môžete pochodiť napríklad v parku. Vždy sa dá nájsť miesto, na ktorom sa na chvíľu vyzujete, poprechádzate sa a zase sa obujete. Otázka je, či sa vám to bude chcieť urobiť. V tom momente potom môžu nastúpiť barefootové topánky,“ približuje odborníčka. Mnohí chôdzu naboso aj chcú vyskúšať, ale v pokusoch ich zastaví citlivá pokožka chodidla. Aj pre nich existuje riešenie. Všetko odštartujte masážou, postačia vám na to prsty. Postupne môžete prejsť na rôzne stimulačné loptičky. „Chodidlo začnete vlastne otužovať, zvyká si na dotyk. Vhodné sú i senzomotorické koberčeky alebo rôzne stimulačné dosky z dreva,“ pridáva tipy fyzioterapeutka.

Reaguje na zmenu

Vždy je lepšia chôdza naboso v prírode po mäkkých prirodzených povrchoch, ale stimulačne môže pôsobiť aj u vás doma. Podľa odborníčky majú i kachličky alebo podlahy nejakú vzorku, na ktorú chodidlo reaguje. Počítajú sa i malé prahy či zmena povrchov, napríklad malý koberec, v jednotlivých miestnostiach. „Na to všetko chodidlo reaguje, prispôsobuje sa a svaly majú možnosť pracovať. Opäť sú vhodné senzomotorické koberce prípadne doma vytvorené takzvané opičie dráhy,“ vysvetľuje Andrea Vaňkátová. Pokiaľ je vám však nepríjemné dlhé státie pri varení, nie je problém použiť kvalitné domáce papuče.

