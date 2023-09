Nekŕmte deti kuracím mäsom! A ak to robíte, všímajte si ich POZORNE

Nástup prvej menštruácie je zlomový moment. Nie je to však samotný začiatok puberty. Tá začína približne o dva a pol roka skôr. Dospievajúce dievča môže mať pocit, že sa zrazu nevie nikam zaradiť. Už nie je malé dieťa, no od ženy má predsa len ešte ďaleko. Téma puberty ma zaujíma najmä z pohľadu mamy. Dospievajú dnešné deti rýchlejšie ako kedysi? Čo je to predčasná puberta? A kedy je možné očakávať prvú menštruáciu? Kedy nastupuje puberta u chlapcov? S otázkami som sa obrátila na docentku Ľudmilu Košťálovú z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorá sa detskej endokrinológii venuje viac ako štyridsať rokov.

Máme v ambulancii približne štyridsať detí, ktorým zastavujeme predčasnú pubertu. Napríklad v štyroch-piatich rokoch dievčatku začali rásť prsia, čo môže viesť k predčasnému uzavretiu rastových štrbín. Dieťa môže mať už v 8-9 rokoch konečnú výšku. Okrem toho nie je mentálne pripravené na svoje somatické zmeny. Pre skorú pubertu nestihne dostatočne vyrásť, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., detská endokrinologička

Najskôr dievčatá

Vidno to už na prvý pohľad. Keď sa pozriete na spoločné triedne fotografie detí na druhom stupni základnej školy, určite si všimnete, že dievčatá vyzerajú o niečo dospelejšie. „Výrazné ženské zmeny vznikajú následkom činnosti ženských hormónov, estrogénov. Preto dievčatá vyzerajú inak ako ich rovesníci, ktorým sa o puberte ešte ani nesníva,“ potvrdzuje Ľudmila Košťálová. „Puberta v slovenskej populácii sa začína u dievčat približne v 10,3 roku, u chlapcov nastupuje približne o rok neskôr, teda okolo 11. roku života. Hranice nástupu vo všeobecnosti sú medzi ôsmym rokom u dievčatiek, pričom prvé znaky puberty by mali byť vyvinuté do trinásteho roku. U chlapcov môže puberta nastúpiť od deviateho roku života, pričom prvé znaky puberty by sa mali prejaviť do štrnásteho roku. Ak k zmenám dochádza pred týmto obdobím, hovoríme o predčasnej puberte, ak je to po tomto období, hovoríme o oneskorenej puberte,“ približuje časové rozmedzie typickej puberty skúsená lekárka. Podľa jej slov v porovnaní s generáciou, ktorá žila pred storočím, síce dnešná mládež dospieva približne o pol roka skôr, ale tento posun je z celkového hľadiska zanedbateľný. Detská endokrinologička zároveň zdôrazňuje, že menštruácia je len jedným z prejavov puberty, hoci mnohí rodičia sú presvedčení, že nástup puberty u dievčat sa začína práve týmto dôležitým míľnikom. Nie je to tak. Samotná puberta nastupuje vtedy, keď sa objavia jej prvé znaky.