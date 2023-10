Adela prezradila, čo vie Viktor s dieťaťom lepšie ako ona

Koncom minulého roka ste sa v rámci adopčného procesu začali starať o chlapčeka. Zodpovedali vaše predstavy o tom, čo vás čaká, tomu, čo sa deje v realite?

Obaja s Viktorom sme vnímali, aj zo skúsenosti našich známych, že i keď sa hovorí, že mať dieťa je to najúžasnejšie a najkrajšie na svete, tak je to zároveň aj veľmi náročné. A že to obnáša veľké zmeny v živote. Takže sme si to naozaj nemaľovali v nejakých reklamných farbách, ale v reálnych. Všetko sa deje v prirodzenosti. Áno, ak máte dieťa, tak niekedy v noci nespíte, alebo skôr vstávate, nejdete večer do kina, do divadla... O tomto sme nemali ilúzie. Nakoniec, aj predadopčná príprava, ktorú sme absolvovali, nám dala viac príležitostí sa zamyslieť a mnohé si uvedomiť.

Máte šancu sa nejako zrelaxovať, vyspať sa, čítať, venovať sa trošku sama sebe?

Toto sa mi pravdupovediac nejako veľmi nedarí, ale ani ma to nejako netrápi. Akceptujem ako to je a nemyslím si, že nejako trpím. Však sú ľudia, ktorí vstávajú 15-krát za noc, ženy, ktoré dojčia a podobne. Toto my nezažívame. Ale je pravda, že nevychádza úplne čas aby som išla niekedy napríklad do sauny, čo mám veľmi rada. Keď dieťa cez deň spí, treba čas využiť aj na niečo iné. A nakoniec, za hodinku si neodbehnem do sauny. Ale mám jednu knihu rozčítanú, už dlho dlho.