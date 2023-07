Tento antioxidant je topka! Vylepší nielen cievy, ale i pokožku

Jeho silou je najmä antioxidačný účinok, ktorý chráni bunky pred poškodením. Využite naplno letnú sezónu a doprajte si čerstvé ovocie a zeleninu výraznej oranžovej či žltej farby. Prečo sa to oplatí?

Mení sa na vitamín

Sú bohatým zdrojom betakaroténu. Hoci nejde o vitamín, s jedným skutočne úzko súvisí. „Betakarotén je organická zlúčenina, ktorá patrí do skupiny karotenoidov. Nie je priamo vitamínom, ale zdrojom pre tvorbu vitamínu A. Pri konzumácii potravín bohatých na betakarotén, si organizmus z neho syntetizuje tento vitamín. Je jeho prekurzorom a možno ho nazvať aj provitamínom A,“ vysvetľuje výživová poradkyňa Katarína Grich. Zjednodušene možno povedať, že sa betakarotén premení na vitamín A, ak to organizmus potrebuje Podieľa sa tak nielen na zdraví očí, ale i na posilnení imunity.

Šikovný ochranca

Betakarotén má však aj dôležité antioxidačné vlastnosti, ktoré chránia bunky pred poškodením voľnými radikálmi. „Ide o nestabilné molekuly, ktoré môžu poškodiť bunkové membrány a DNA. Často sa spájajú so vznikom niektorých ochorení, ako napríklad srdcovými, niektorými formami rakoviny či ochoreniami súvisiacimi s vekom,“ približuje odborníčka na výživu.

Vylepší pokožku i oči

Betakarotén sa však často spomína najmä v súvislosti so zdravou pokožkou. Opäť to súvisí s pôsobením voľných radikálov, ktoré vznikajú z UV žiarenia. Pomôže pokožku chrániť pred alergiou na slnko vďaka nárastu tvorby kožného pigmentu melanínu. „Viaceré štúdie potvrdili, že užívanie betakaroténu má fotoprotektívny účinok, teda chráni telo pred spálením. Zároveň podporuje tvorbu kolagénu, vďaka čomu spomaľuje proces starnutia, zlepšuje elasticitu pokožky a stav nechtov i vlasov,“ hovorí o množstve pozitívnych účinkov Katarína Grich. Betakarotén pomôže spomaliť degeneratívne zmeny na sietnici, zmierňuje únavu očí, ale užitočný je aj pre rast a zdravie kostí. Zároveň zlepšuje odolnosť ciev, tepien, tkanív a bunkových membrán. Pomôže vám udržať zdravý reprodukčný systém. Platí to rovnako pre ženy i mužov.

