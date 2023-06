Tehotenstvo a hemoroidy: Ako ich čo najlepšie zvládnuť

Najprv sa porozprávajte s gynekológom a so psychiatrom. Po zvážení zdravotného stavu psychiater odporučí zníženie alebo postupné vysadenie daného liečiva. V prípade, že to zdravotný stav dovolí, bolo by vhodné minimálne v prvom trimestri postupne vysadiť alebo znížiť dávku liečiva. Počas laktácie sa odporúča užívať liečivo v čo najnižšej dávke, jedenkrát denne, a to práve v čase pred najdlhšou spánkovou periódou dieťaťa, teda večer. V prípade, že stav nedovoľuje znížiť liečivo, ideálne je zastaviť laktáciu a pokračovať v doposiaľ užívanej antidepresívnej liečbe.