Tajomstvo, ako zvýšiť pracovný výkon za 5 minút. Šéf by mal priniesť TOTO

Všetci vieme, že dobrý spánok je kľúčový pre našu celkovú fyzickú aj duševnú pohodu. Ale čo keby existovalo niečo, čo môže skutočne zvýšiť kreativitu a produktivitu?

Možno to znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, ale najnovší výskum naznačuje, že táto krátka denná činnosť môže byť kľúčom k odomknutiu vašich skrytých kognitívnych schopností. Stačí, ak vám šéf prinesie vankúš.

Štúdia publikovaná v Scientific Reports odhaľuje fascinujúcu súvislosť medzi špecifickou fázou spánku nazývanou spánok N1, ktorá nastáva, keď prvýkrát zaspíme, a zvýšeným kreatívnym výkonom. Zistilo sa, že táto fáza spánku, známa aj ako „nástup spánku“, má zásadný vplyv na úroveň našej kreativity po prebudení.

Štúdie sa zúčastnilo 49 účastníkov, ktorí boli rozdelení do štyroch skupín. Niektorí účastníci si mohli krátko zdriemnuť v trvaní od jednej do piatich minút, zatiaľ čo ostatní zostali bdelí. Tí, ktorí driemali boli v dvoch skupinách, prvá mala zvukové navádzanie a druhá nie. Všetci účastníci dostali pokyn, aby premýšľali o konkrétnej téme, napríklad o strome. Po zdriemnutí boli všetci účastníci požiadaní, aby napísali príbeh o strome.

Aké boli výsledky, dozviete sa na ďalšej strane ►►►