Koľkokrát denne by sme sa mali vycikať, ak sme zdraví?

Všetci ľudia si potrebujú "odskočiť" niekoľkokrát denne. Obličky odfiltrujú odpad a vodu, čím sa močový mechúr naplní močom. Akonáhle je rozšírený a plný ako balón, vyvíja tlak na okolité svaly, ktoré posielajú správu do zvyšku tela - je čas na močenie! Ale ako často by to malo byť?

Jedno číslo nehľadajte

Priemerný človek močí približne každé 3 až 4 hodiny, teda celkovo 6 až 8-krát denne. Ak je to vaša bežná rutina, za normálne možno považovať 4 až 10 močení denne.

„Keď cítite potrebu, nezadržujte cikanie. To môže časom viesť k poškodeniu svalov močového mechúra alebo, v závažných prípadoch, k opakovaným infekciám močových ciest či k poklesu funkcie obličiek ,“ hovorí April Adams Szafran, MD, Ph.D, urologická chirurgička v Northwest Community Healthcare.

"Vo všeobecnosti zvykneme močiť v pravidelných intervaloch ," dodáva Kristen R. Scarpatová, urologička na Vanderbilt University v Nashville, Tennessee. “Niektorí ľudia však možno musia chodiť na toaletu častejšie a iný naopak menej často, frekvencia závisí od rôznych faktorov."

Cikanie súvisí najmä s príjmom tekutín, jedla a liekov, ako aj so zdravotným stavom. To všetko môže ovplyvniť frekvenciu močenia. Ak je príliš časté, o čo môže ísť? Je to signál nejakej choroby?