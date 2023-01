Keltská medicína: 9 rastlín na liečbu bežných chorôb

Poznáme dve základné skupiny vitamínov, a to vitamíny rozpustné v tukoch – vitamín D, E, K, A, a vitamíny rozpustné vo vode – vitamín C. Z toho vyplýva, že je lepšie, ak sa v tukoch rozpustné vitamíny užívajú so stravou, najmä s takou, ktorá obsahuje dostatočné množstvo tuku, ktorý podporí ich absorpciu.

Pre minerálne látky je zas vhodnejší prázdny žalúdok, avšak to môže u niektorých ľudí spôsobiť bolesť žalúdka. Niektoré minerály navyše spolu v črevách súťažia, čo môže viesť k tomu, že jeden z nich môže mať len obmedzenú vstrebateľnosť. Ak je to možné, odporúčam vám zakúpiť si jednotlivé vitamíny a minerály zvlášť podľa toho, čo potrebujete doplniť. Každá strava, a teda aj doplnky výživy ako vitamíny a minerály, prinášajú pre žalúdok nejakú prácu, teda nie je vhodné ich užiť tesne pred spaním.