Chudnutie očami skúsenej trénerky: Túto chybu robia ženy najčastejšie

Ženy si myslia, že čím menej budú jesť, tým viac schudnú. „A ono je to presne naopak. Mnoho žien ani nepozná svoj bazálny metabolizmus, teda nepríjme ani toľko kalórii, koľko telo potrebuje na fungovanie, keď je v pokoji," povedala pre Evu trénerka Janka Šimkovičová. Čo ešte prezradila o ženskom chudnutí?

Low-carb, low-fat, keto, paleo, prerušovaný pôst - je nejaké stravovanie, ktoré považujete pri chudnutí za účinné? Alebo sú diéty prežitok?

Diéta je v poriadku, ak ju nariadi zo zdravotných dôvodov lekár. Je však smutné, že 90% žien, ktoré poznám, je obeťou diétnej kultúry. A slovo diéta sme si pritom vyložili úplne nesprávne. Kapustová diéta, jedno jablko denne, potom vylúčenie sacharidov a neskôr zasa tukov, prípadne dokola podľa toho, aký bol práve trend. Pomaly sme dospeli akurát tak k tomu, že sme boli nespokojné a prestali si dôverovať. Ak ste raz v kolotoči diét, je ťažké z neho vystúpiť a začať sa na stravovanie pozerať tak, že môžem všetko. Ani jeden štýl stravovania nie je v poriadku, pokiaľ nie je dlhodobo udržateľný. Stačí si položiť otázku: Vydržím sa takto stravovať navždy? U žien by som si obzvlášť dala pozor na low fat a low carb. Môže to viesť k závažným zdravotným problémom.

Takže môžem jesť všetko, ale…

Ale potrebujem poznať, z čoho sa skladá moje jedlo, kde zhruba sa nachádza môj kalorický príjem a že sa potrebujem hýbať. Nie kvôli chudnutiu, ale aby som sa cítila dobre a bola zdravá. Dôležité je sa naučiť, koľko toho moje telo potrebuje. Aby som vládala, aby som bola zdravá, aby som nepriberala. A keďže nás to nikdy nikto neučil, môže to byť dlhá cesta. Ale stojí za to. Ja viem, že chceme výsledky ihneď. Ale skratky nefungujú. Vždy sa vrátia, aj niekoľkonásobne.

Čo je podľa vás dôležité dodržať, ak chcem zmeniť svoj životný štýl a bojím sa, že to vzdám hneď pri prvom neúspechu?

Dôležité je začať malými zmenami. Pri stravovaní nevynechávať žiadne makronutrienty ako sacharidy, tuky, či bielkoviny. Potrebujeme všetky zložky v určitom zastúpení. Pri cvičení začať tiež postupne. Nie vyše hodinovými tréningami, z ktorých mám takú veľkú svalovicu, až sa mi chce na cvičenie vykašľať. Mimoriadne dôležité je vytvoriť si návyk. To dosiahnem pravidelným opakovaním danej aktivity, až kým si na to nezvyknem natoľko, že už prestanem vyhodnocovať či áno alebo nie. Jednoducho pôjdem cvičiť, pretože sa to už stalo mojím životným štýlom, súčasťou mňa samej.