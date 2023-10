Ako sa vyhnúť mŕtvici či infarktu? Stačí 10 minút denne bežnej domácej činnosti

Vedci sa opäť pozreli na to, ako by sme si mohli ochrániť srdce pred vážnymi, život ohrozujúcimi stavmi ako sú mŕtvica či infarkt. Stačiť by mali dve jednoduché činnosti, ktoré sú každému bežne známe.