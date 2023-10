4 najbežnejšie pľúcne ochorenia. Varovné príznaky nepodceňujte!

Zdravé pľúca sú nesmierne dôležité pre kvalitný život. Bohužiaľ existuje niekoľko pľúcnych ochorení, ktoré môžu ovplyvniť dýchacie cesty a spôsobiť nepohodlie, problémy a pri najhoršom aj závažne ohroziť život.

Tuberkulóza

Tuberkulóza je vážne infekčné ochorenie, ktoré ovplyvňuje predovšetkým pľúca. Spôsobujú ju baktérie, ktoré sa šíria z jedného človeka na druhého prostredníctvom vzdušných kvapôčok, ktoré sa uvoľňujú do vzduchu, keď chorý kašle, kýcha alebo rozpráva.

Tuberkulóza má rôzne príznaky podľa toho, ktorú časť tela postihne. Ak je to napríklad chrbtica, tak to dá poriadne vedieť bolesťami chrbta, a keď sú zasiahnuté obličky, tak sa to prejavuje krvou v moči.

Medzi hlavné príznaky tuberkulózy patrí chronický kašeľ, ktorý môže byť vlhký a sprevádzaný vykašliavaním hlienu. Taktiež sa môže objaviť horúčka, únava, chudnutie a nadmerné potenie v noci.