Nádcha a upchatý nos? Liek nájdete doma, v kvetináči!

Že ešte neviete o akej rastline je reč? Rastie pomerne rýchlo a môžete ňou skrášliť parapetu pod oknom. Donedávna to bola veľká neznáma, ale povedomie o jej účinkoch sa šíri rýchlo.

Izbová rastlina so zaujímavým vplyvom na respiračný systém je známa pod názvom „rýmovník“ alebo „nádchovník“ a o svojich účinkoch názov hovorí doslovne. Nájdete ho však aj pod oficiálnym názvom plektrant.

Vôňou pripomína mätu, medovku, gáfor aj eukalyptus. Dokonalo prevonia interiér a odpudzuje hmyz. Domov by si ho mali zaobstarať najmä astmatici a nemal by chýbal ani tam, kde sú ochorenia horných dýchacích ciest a oslabená imunita pravidlom. Zauvažovať by mali aj fajčiari.

Nádchovník môžete pestovať doma na parapete okna. Môže sa aj žuvať ako žuvačka, alebo si ho môžete dať do vrecka a v prípade potreby inhalovať.

Lístok ako prevencia

Listy nádchovníka vydržia dlho svieže a plné šťavy, preto neváhajte a odtrhnite si jeden a vložte si ho do vrecka. Pri nádche je to bezplatná prvá pomoc. Najlepšie je ho použiť vždy čerstvý a neoplatí sa sušiť, pretože tak prídete o jeho cenné hodnoty.

Inhalácia listov uvoľňuje dutiny, pri začínajúcom nachladnutí z nich uvarte čaj. Na jednu šálku stačia dva listy a 15 minútach lúhovania zhodnoťte podľa vlastného uváženia, či lístok odoberiete, alebo naopak ešte jeden pridáte. Opuchu slizníc, vodnatého výtoku z nosa, bolesti hlavy, škriabania v krku či kýchania vás zbavia tak tri šálky denne.

Plektrantový čaj zmierňuje aj bolesti hlavy, zlepšuje trávenie, znižuje vysoký tlak aj hladinu cholesterolu.

Proti parazitom

Plektrantový čaj zmierňuje aj bolesti hlavy, zlepšuje trávenie, znižuje vysoký tlak aj hladinu cholesterolu. Dokonca pomáha vyplavovať obličkové a žlčníkové kamene. Uvarte si ho pri horúčke, hnačke aj vtedy, keď máte črevné parazity. Bojujete so zlým dychom alebo s pachuťou v ústach? Požujte lístok a vypľujte ho. Má aj dezinfekčné účinky a podporí hojenie drobných rán a áft. Výluhom môžete omývať zranenia na pokožke a obklad vás rýchlejšie zbaví modrín aj malých popálenín.

