Nefénujete si vlasy? Pozor, na koži sa dejú nechutnosti!

Nedostatočná kvalita vlasov, napríklad suché, mastné, lámavé, alebo tiež vypadávanie vlasov, svrbenie hlavy, lupiny, to všetko nemusí súvisieť len s nesprávnou starostlivosťou či zle zvolenou kozmetikou. Problémy s vlasmi môžu prameniť aj zo zdravotných ťažkostí, o ktorých nemusíte ani tušiť. Odhaliť to dokáže odborné trichologické vyšetrenie.

Koža hlavy prezradí veľa

„Trichológia je veda, ktorá sa zaoberá ochoreniami vlasovej pokožky a vlasov. Odborné trichologické vyšetrenie využíva špeciálnu kameru s 500-násobným priblížením pokožky hlavy, vďaka ktorej dokážeme odhaliť, čo sa na koži deje,“ vysvetľuje základné princípy vyšetrenia kaderníčka a trichologička Mária Juríková.

Trichológ sa zaujíma nielen o vaše problémy s vlasmi, ale aj o iné zdravotné ťažkosti, intolerancie a celkový životný štýl.„Na základe podrobnej diagnostiky mnohokrát prídeme na to, že klient trpí napríklad premnoženými kvasinkami, seboreou, psoriázou, že má intolerancie, o ktorých doteraz netušil, autoimunitné ochorenia či iné zdravotné ťažkosti, ktoré spôsobujú chronickú nekvalitu vlasov,“ prezrádza Mária.

Špeciálne cielené ošetrenie

Po tom, ako trichológ odhalí príčinu vašich problémov s vlasmi a vlasovou pokožkou, nastaví liečbu. Môže to byť diéta, prípadne aj nasmerovanie k príslušnému medicínskemu odborníkovi, plus poskytne cielené ošetrenie vlasov a vlasovej pokožky na mieru. „Klientovi potom odporučíme kozmetiku vhodnú pre riešenie konkrétneho problému a vyhovujúcu konkrétnemu typu vlasov,“ ozrejmuje trichologička.

Fénovaním proti kvasinkám

Odborník vám tiež vysvetlí, ako sa správne starať o vlasy a vlasovú pokožku doma. „Mnohí ľudia si vlasy nesušia, dokonca si myslia, že fénovanie im škodí. Opak je však pravdou. Ak vo vlasovej pokožke nechcete živiť premnožené kvasinky, vlasy si fúkať musíte. Avšak šetrne, s kvalitným zariadením a krytom, ktorý vlasy chráni pred mechanickým poškodením,“ prezrádza jeden z mnohých tipov odborníčka.

Dôležitý je tiež smer, v akom vlasy sušíte, ale napríklad aj to, ako dlho ich nechávate zabalené v uteráku či ako často meníte posteľnú bielizeň na vankúši. Kefu na vlasy by ste mali dôkladne čistiť raz za dva týždne a fén raz za mesiac. To všetko ovplyvňuje podľa trichologičky kvalitu vašich vlasov.

