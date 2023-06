Letná infolinka: Sedem mýtov o horúčavách, piaty vás prekvapí

1. Ventilátor stačí

Proti teplu len ventilátor nepomôže. Zdroj: Shutterstock

Je to mýtus, ktorému by ste nemali veriť. Samotný ventilátor len rozvíri vzduch, ktorý sa v miestnosti nachádza. Ochoreniam z tepla nemusí nezabrániť, hlavne ak je priestor, v ktorom sa nachádzate už prehriaty. V lete sú vhodnejšie ochladzovače vzduchu, alebo klimatizácia. Pokiaľ nevlastníte ani jedno z nich, môžete si SOS ochladzovač vyrobiť doma, svojpomocne a to tak, že pred ventilátor položíte misku s ľadovou vodou, do ktorej vložíte kúsky ľadu.

Odborníci odporúčajú schladiť sa studenou sprchou alebo presunom do klimatizovaného priestoru. Vonkajšie aktivity je vhodné presunúť na ráno alebo večer, odpočívať treba v tieni a prijímať dostatok tekutín.