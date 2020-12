Horoskop na december: Strelci, hýbte sa opatrne! Váham sa zídu lieky

Strelci, občas sa vám zdá, že nepatríte do tohto sveta? To preto, lebo vaše znamenie je vlastne Kentaurus - spoly človek, spoly zviera. Na život potrebujete slobodu, no spútavajú vás rozum a s ním spojené konvencie. Našťastie, tak ako ostatné ohnivé znamenia, máte optimistickú a extrovertnú povahu so zmyslom pre humor. Všetko zvládate navonok bravúrne! Vinou vnútorných konfliktov sa však môžu dostaviť psychické problémy - smútok a depresie. No to zďaleka nie je váš hlavný problém. Znamenie Strelca ovláda bedrové kĺby, ktoré umožňujú pohyb. Len vďaka sile svalov a ohybnosti kĺbov budete nezávislí a slobodní. Váš život závisí od nôh. Stále vás niekam ťahajú. Dávajte si na ne pozor a problémy s nimi neberte na ľahkú váhu. Častejšie než u iných znamení sa u vás prejavujú deformácie svalov, kŕčové žily, ischias a bolesti krížov. V pozadí chorobnej zmeny býva často pohodlnosť, ktorá je príznačná najmä pre skôr narodených Strelcov. Ďalšími rizikami sú nehody a úrazy zapríčinené tým, že stále „cítite oheň“ – chuť riskovať a prekračovať hranice. Neradi sa poddávate chorobám a máte silné uzdravovacie schopnosti, no citlivo reagujete na ochorenia pečene, dýchacích ciest a podžalúdkovej žľazy. Príznačné sú pre vás alergie, senná nádcha a astma. Ale kým sa hýbete, nezložia vás.

Strelec

Prvých desať dní mesiaca budú u vás dominovať spravodlivosť, poctivosť a úprimnosť. Nebráňte sa túžbe po športe, chráňte si však bedrové kĺby a noste šál i rúško. Hrozia vám nachladnutie i zápal pľúc. Od 10. do 24. decembra dosiahnete rýchlo a bezproblémovo svoj cieľ. Ale bez ohľadu na úspechy spomaľte, pretože na vás číhajú ochorenia z prepracovania. Počas sviatkov opatrne manipulujte s ostrými alebo ťažkými predmetmi. Ohrozujú vás rezné rany a pomliaždeniny.