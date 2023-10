Dcéra si dala na akné náplasť na herpes. Nemôže si ublížiť?

Dcéra si začala na zapálené vyrážky na tvári dávať náplasti, ktoré sú určené na herpes. Je to hydrokoloidná náplasť. Tvrdí, že jej to pomáha. V návode sa však píše, že sa nemajú dávať na iné problémy, len na to, na čo sú určené. Môže jej to nejako uškodiť?