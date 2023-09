Žuvačky majú zdravotné pozitíva, ak ich žujete s mierou

1. Proti zubnému kazu

Zdroj: Shutterstock

Žutie žuvačky bez cukru môže do istej miery pomôcť proti baktériam a zlepšiť pre zuby prostredie vo vašich ústach. To neznamená, že by ste si mali prestať umývať zuby. No podľa Americkej asociácie zubných lekárov sa pri žuvaní žuvačky v ústach hromadia sliny a to znamená, že v ústnej dutine sa lepšie riedia škodlivé kyseliny, ktoré môžu škodiť zubnej sklovine. O výhodách žutia žuvačiek informoval portál wanda.pluska.sk.