FOTO: Nina sama zhodila takmer 60 kíl: Som zdravšia, silnejšia, ale...

Dnes je z nej úplne iná žena! Nina (35) si len matne spomína na časy, keď vážila vyše 120 kg. Ako sa jej podarilo schudnúť a čo ani zhodené kilá nedokázali zmeniť, prezradila v článku pre web Život.

„Ja som bola už v jasliach väčšie dieťatko. Keď si pozrem fotky zo škôlky, všetky detičky nožičky ako rezančeky a ja také klátiky široké," spomína si Nina, ktorá priznala, že už od detstva vždy rada jedla.

Aj keď dlhý čas kilá navyše neriešila, v čase puberty si začala viac uvedomovať ako vyzerá a v čom sa líši od svojich kamarátov. „Všetci ostatní sú ‚normálni’ a vy ste vždy ten ‚tučný’“. Aj keď sa cítila iná a niekde v kútiku duše ju to trápilo, ručička na váhe neklesala a na konci strednej školy vážila Nina 125 — 127 kilogramov.

Rok 2003: Nina ako stredoškoláčka. Zdroj: Archív N.I.

Veľký zlom v jej živote nastal, keď sa ako 19-ročná presťahovala do Veľkej Británie. Zmenila jedálny lístok, začala sa viac hýbať a cvičiť. „Na začiatku to je vždy také nevinné. Zdravo jete, cvičíte. Super, darí sa vám. Je to lákavé, keď vám to ide, a potom sa na to namotáte a chcete viac a viac, a čo najrýchlejšie," hovorí tridsiatnička o prvom chudnutí. Vtedy sa jej po troch až štyroch mesiacoch podarilo dostať na váhu 85 kg.

Všetkého veľa škodí

Každý extrém je však nebezpečný. Aj ten „zdravý“. Túžba schudnúť a vyzerať stále chudšie môže človeka doslova pohltiť. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila aj mladučká Nina.

„Nastavila som si šialené pravidlá, mala dlhodobo dosť nízky príjem kalorií a preháňala som to s tréningom. Hnevala som sa na seba aj na všetko, keď som nemala čas cvičiť aj behať aj všetko stihnúť. Žiadny oddych, nevládala som, nemala som energiu ani náladu, rozhádzala som si hormóny, bola som protivná, nezniesla som samu seba, stále mi bola zima a častokrat som nemohla zaspať od hladu," priznáva dnes už otvorene.