Vidíte z okna aspoň 3 stromy? TOTO sa deje s vaším telom

Dodržiavanie pravidla 3-30-300 sa spája s lepším duševným zdravím a menším užívaním liekov, tvrdia španielski vedci z výskumného inštitútu ISGlobal. Zistili, že ľudia, ktorí toto pravidlo dodržiavali, užívali menej antidepresív a anxiolytík, čo sú látky, ktoré znižujú psychické napätie, úzkosť či strach.

Zelené plochy posilňujú duševné zdravie

Koncept pravidla 3-30-300 je jednoduchý a hovorí, že na to, aby ste si zachovali svoje duševné zdravie, musíte mať zo svojho bydliska možnosť vidieť aspoň 3 stromy, mať vo svojom okolí aspoň 30 % zalesnenej plochy a bývať do 300 metrov od parku alebo iného zeleného priestoru.

Toto pravidlo vyvinulCecil Konijnendijk, holandský mestský lesník, riaditeľ inštitútu Nature Based Solutions Institute a riaditeľ Masters in Urban Forestry na University of British Columbia. „Rešpektovanie pravidla 3-30-300 by mohlo zlepšiť a rozšíriť malé mestské lesné parky v mnohých mestách a zároveň podporiť zdravie, pohodu a odolnosť ich obyvateľov," dúfa autor pravidla, že mestá sa budú snažiť urobiť čosi pre lepší život ľudí.

Bývanie v blízkosti parku omladzuje

Vedci odhadujú, že ľudia, ktorí bývajú v prostredí s 30 % zelene, sú biologicky o 2,5 roka mladší. Ich výskumukázal, že zelené plochy dokážu účinným spôsobom spomaliť starnutie buniek. „Náš výskum naznačuje, že kumulatívne vystavenie sa zeleni môže hrať úlohu pri pomalšom starnutí v neskoršom veku,“ vysvetlil Kyeezu Kim a jeho tím. "Jednotlivci, ktorých obydlie má 30 % zelene v okruhu piatich kilometrov, vykazujú biologický vek o 2,5 roka mladší ako tí, ktorí majú okolo svojho domu len 20 % zelene."

Štúdia z Northwestern University School of Medicine bola publikovaná 28. júna 2023 v časopise Science Advances.