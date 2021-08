Zdravá strava nie je drahá! Ako efektívne schudnúť a pritom veľa neutratiť?

Keď sa rozhodnete pustiť do chudnutia, ani zďaleka to nemusí zruinovať vašu peňaženku. Dôležité je spoľahnúť sa na svoj kuchársky um, schopnosť si jedlá naplánovať aj chytro vyberať zdravé suroviny za pár eur. Máme pre vás pár tipov, ktoré by vám mohli pomôcť.

1. S mäsom striedmejšie

Zdroj: Shutterstock

Mäso je plnohodnotným zdrojom bielkovín a vitamínov skupiny B, preto so diétneho jedálneho lístka určite patrí. Na druhej strane ho ale nemusíte konzumovať každý deň. Jeho nadmerná spotreba môže v niektorých prípadoch aj uškodiť. Mäsitý pokrm dvakrát či trikrát týždenne úplne stačí. Ak šetríte, vyberajte lacnejšie, napriek tomu výživovo výhodné druhy, ako sú napríklad kuracie či morčacie prsia. Ďalšie dni si zvoľte iné zdroje bielkovín - tvaroh, vajcia či strukoviny.