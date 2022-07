Ste v područí manipulátora? 5 nenápadných ťahov, ktorými začína svoju hru

Niekedy si manipuláciu aj uvedomíte, ale len mávnete nad ňou rukou. Stáva sa napríklad, že sedíte s priateľmi v reštaurácii a jeden z nich toľko rozpráva o svojej zlej finančnej situácii, až ho nakoniec pozvete. Čo však, ak si ani neuvedomujete, že vás niekto využíva? Na znaky takzvanej mikromanipulácie si posvietil nemecký portál fuersie.de. Ide o manipuláciu ľudí na veľmi jemnej úrovni, prebieha takmer každodenne avšak náhodne. Ani si neuvedomíte, že vás niekto manévruje do priestoru, ktorý vám nevyhovuje. Manipulátor sa úmyselne stavia do úlohy obete.

Náhodné komentáre

Pri mikromanipulácii sa kritika nesústredí na jednu vec a nie je príliš okatá. Obvinenia sú nepriame a ide skôr o skryté komentáre. Rozhodli ste sa napríklad, že si dáte ku káve malú sladkosť. Vtedy vám partner začne rozprávať o manželke svojho kamaráta, ktorá schudla pár kilogramov a vyzerá úžasne. Postupne začnete rozmýšľať, či by ste sa sladkostí nemali vzdať a rozhodnete sa, že radšej tri kilá schudnete. Urobíte to však bez toho, aby vám partner do očí vyčítal, čo jete a akú máte postavu. V práci vám začne jemne naznačovať úspechy kolegov. Pri novom projekte ľahko padne poznámka o úspešnom projekte z druhého oddelenia.

Pozornosť

Manipulátori chcú byť často stredombodom pozornosti. Opäť to však robia veľmi dômyselne. Napríklad nedokončia vetu a čakajú, aby ste im kládli otázky. Často sa stáva, že vás prezvonia, ale nepočkajú, kým hovor zdvihnete. Niekedy viac mlčia ako hovoria a vy sa postupne začnete pýtať samých seba, čo sa vlastne deje. Chcete zaujať jeho pozornosť a vtedy sa manipulátor dostáva na koňa.

Rýchla zmena témy

Rozprávate sa nezáväzne a o úplne bežných veciach. Zrazu však druhá stránka úplne zmení tému. Kamarátka začne rozprávať o tom, že rozmýšľa nad rozvodom, prípadne o partnerovej nevere alebo vám začne z ničoho nič hovoriť o svojich zdravotných problémoch. Násilnou zmenou témy chce vyvolať šok a získať vaše sympatie. Nedajte sa do tejto hry zatiahnuť, len si ich vypočujte a nerobte žiadne unáhlené závery.

Chcú vzbudiť ľútosť

Každý, kto mikromanipuluje, túži po obrovských sympatiách okolia, nejde však v žiadnom prípade o prvoplánových ufňukancov, upozorňuje nemecká stránka fuersie.de. Chcú, aby druhá osoba prevzala iniciatívu a zároveň sa cítila silná. Vzbudia dojem, že svoje problémy znášajú obzvlášť statočne, čím si získajú váš obdiv.

V centre záujmu

Najväčším znamením, že sa stretávate s niekým, kto s vami mikromanipuluje, je to, že z akéhokoľvek dôvodu je táto osoba stredom vašej pozornosti, vašich pocitov, myšlienok alebo rozhovorov. Nie je to preto, že by ustavične hovoril len o sebe, ale preto, že vás núti načúvať, pýtať sa a opäť načúvať. Vťahuje vás do svojho sveta.