Zadržiavate moč? Čo vám hrozí, ak nepôjdete na WC?

Je veľký rozdiel, či zadržiavate moč, lebo sami nejdete na toaletu a keď jednoducho mechúr nedokážete úplne vyprázdniť pri močení, hoci sa o to snažíte. Oba prípady však postupne môžu viesť k viacerým zdravotným komplikáciám.

Keď chcete, ale nemôžete

Počuli ste už slovo retencia? Znamená zadržiavanie. Retencia moču vzniká vtedy, ak z nejakej príčiny zostáva moč nahromadený v niektorej časti močového traktu a neodteká von z tela. Človek pri zadržiavaní moču nedokáže spontánne a úplne vyprázdniť močový mechúr ani napriek silnému nutkaniu. Tento stav môže postihnúť ľudí akéhokoľvek veku alebo pohlavia, ale s pribúdajúcim vekom je bežnejší u mužov. Zatiaľ čo retencia moču môže byť príznakom základného ochorenia, môže sa vyskytnúť aj v dôsledku iných faktorov, ako sú lieky alebo poškodenie nervov.

Chronický problém

Retencia moču môže byť akútna alebo chronická. Akútna retencia moču je náhla neschopnosť vymočiť sa, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Chronická retencia moču je dlhodobý stav, ktorý sa môže postupne rozvíjať a pretrvávať týždne alebo mesiace. Chronická retencia moču je častejšia u starších mužov a môže byť spôsobená zväčšením prostaty alebo poškodením nervov.

Keď môžete, ale nejdete

Možno potrebujete rýchlo dokončiť správu pre šéfa či len nechcete vstať od rozpozeraného filmu z gauča. Alebo sa v noci zobudíte, cítite, že by ste mali ísť na toaletu, ale presvedčíte sa, že do rána vydržíte. Ak sa to stane raz, nemusíte sa obávať, ale ak močenie odkladáte pravidelne, koledujete si o veľké problémy.

