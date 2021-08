Zabudnutá SUPERpotravina: Proti kŕčom, zápalom i rakovine

Batoľatá si často dávajú vlasy do úst. Rizikom však je, že si na to dieťa zvykne a časom mu v žalúdku skončí chumáč vlasov. Klzké vlasy sa zachytávajú v záhyboch žalúdočnej sliznice a človek ich nedokáže vylúčiť. V žalúdku sa preto vytvára hmota potiahnutá hlienom, ktorá neskôr pacientom spôsobuje bolesti a v konečnom dôsledku môže spôsobiť až zablokovanie tráviaceho traktu. Našťastie väčšinou vlasy neškodne prejdú tráviacim systémom. Ak si dá vlasy do úst, stále ju upozorňujte. Pri pretrvávaní problému sa poraďte so psychológom.