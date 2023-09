Zabojujte proti vráskam. Vyskúšajte 4 jednoduché domáce triky

Prvé sa objavia okolo dvadsaťpätky a ide najmä o mimické vrásky. Najdôležitejšie pravidlo v každom veku je, dôkladné a každodenné čistenie pleti. Nezabudnite na dekolt. Aj tento krok zaručí, aby bola pripravená využiť všetky výživné látky, ktoré jej neskôr dodáte. Čo sa ešte oplatí dodržiavať?

Krémujte sa

Vždy si vyberte krém podľa typu pleti. Viac krému ešte neznamená, že účinok bude silnejší. Pomôže ešte jeden malý trik. Prípravok sa snažte aplikovať najneskôr do šiestich minút potom ako ste si pleť vyčistili, ideálny interval je však jedna minúta. Vtedy je pleť najlepšie pripravená na to, aby prijala výživné látky. Žiadna pleť nepohrdne poriadnou dávkou hydratácie. Počas slnečných dní nikdy nezabúdajte na prípravky s ochranným UV faktorom.

Maskujte sa

Raz do týždňa si doprajte pleťovú masku. Opäť platí rovnaké pravidlo ako v prípade krému, pri výbere zohľadnite typ pleti, ale i to, aký problém vás trápi. Mastná pleť ocení stiahnutie pórov, suchá hydratáciu či oživenie. Ak nemáte po ruke špeciálne prípravky, vyskúšajte tie domáce. Na stiahnutie pórov výborne poslúži zemiak alebo bielok, pleť premastí avokádo. Citlivú pleť so sklonom k vzniku pigmentových fľakov poteší nastrúhaný petržlen. Zápaly či podráždenia na pleti stiahne maska z ovsených vločiek. Hydratáciu môžu zabezpečiť kolieska čerstvej uhorky.

Čerstvé a pestré

Minimalizujte príjem alkoholu, nikotínu, kofeínu a vyhýbajte sa vyprážaným jedlám a sladkostiam, pleti nesvedčia. Nahraďte ich čerstvým ovocím a zeleninou. Siahnite po paprike, brokolici, paradajkách, kapuste, bobuľovom ovocí, jablkách, hruškách, slivkách. Vhodné sú oriešky i rzne druhy semienok. V boji s predčasným starnutím vám najviac pomôžu vitamíny A, C, E. Z minerálov je to zinok, zo stopových prvkov kremík. Všetko doplňte zdravým pitným režiom postavenom na vode, čerstvých ovocných štavách alebo nesladených čajoch.

Relaxujte

Ak je vaše tempo hektické a žijete v ustavičnom strese, dokonalý účinok nebude mať ani tá najlepšia starostlivosť. Kruhy pod očami, opuchnuté viečka či viditeľnejšie vrásky nenachajú na seba dlho čakať. Pomoc je jednoduchá. Nájdite si čas na oddych a naučte sa odbúravať stres. Vyjdite na čerstvý vzduch a zhlboka dýchajte. Kyslík podporuje látkovú premenu i obnovu pokožky, dokonca pomáha pleti zadržiavať hydratačné zložky. Po pobyte v prírode sa vám bude aj lepšie spať.

