Vysoký tlak je tichý zabijak: 10 maličkostí, ktoré vám ho pomôžu skrotiť

Hypertenziu môžete mať pod kontrolou dodržiavaním každodenných maličkostí. Na čo by ste nemali zabúdať?

Strážte si hmotnosť

Zdroj: Shutterstock

Myslite na to, že nadváha a obezita zaťažujú krvný obeh a tlak má tendenciu stúpať. Ak vás trápia kilá navyše, nepúšťajte sa hneď do drastických diét. Lepšie je ísť na to postupne. Schudnúť kilogram mesačne je tak akurát.

Úprava hmotnosti vám prinesie aj ďalšie výhody: zníži sa vám hladina krvného cukru, klesne cholesterol. Svoj apetít sa snažte držať na pod kontrolou najmä počas sviatkov a rodinných osláv, kedy je okolo množstvo lákadiel.