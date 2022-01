Kondičný tréner Maroš Molnár radí, ako zhodiť kilá

Maroš vyznáva pravidlo, ktoré sa nedá oklamať - treba viac vydať, ako prijať. On sám si rád zašportuje hodinku hneď ráno a potom nemá výčitky, ak cez deň zje o trošku viac, napríklad cez sviatky. "Preto navrhujem, aby ste každú voľnú chvíľu venovali pohybu, ktorý vás baví a dávali do toho energiu a srdce. Určite sa vám to vráti," radí hneď na úvod kondičný tréner.

Pohyb je základ úspechu

Maroš vie, ako na to, aby ste sa správne vyhecovali. „Funguje to ako u malých detí. Keď si chcú dať sladký koláč, poviete im - aby si si ho zaslúžil, poďme predtým na malú prechádzku,“ hovorí. Preto je dôležité vytvoriť si svoj vlastný systém. Ten jeho je ranný pohyb. „Pre mňa je prirodzené ráno vstať a dopriať si, a to aj počas sviatkov, pravidelnú rutinu – napríklad keď je sneh idem skialpovať, keď nie je, idem si zabehať alebo zacvičiť, aby som sa príjemne cítil.“

Účinné cviky aj doma

Cvičiť sa dá podľa Maroša kedykoľvek a kdekoľvek. „Drepy, kľuky, rôzne planky, side planky na brucho a jadro tela, mŕtve ťahy, keď nemáte doma závažie, a zdvíhanie zadku, kdekoľvek... Nech máte nohy na gauči či na fit lopte. To všetko sú najzákladnejšie cviky, ktoré môžete doma robiť každý deň. Obmieňajte ich len v počte opakovaní, rýchlosti prevedenia cviku, pauzy medzi cvikmi. Keď cítite v spodnej časti najväčšie prepätie, dajte si pauzu, a vydržte v tej polohe päť až desať sekúnd. To znamená, že každý deň môžete mať iný, aj keď cvičíte stále to isté cvičenie.“ Nieje to nič zložité, ťažké je len je začať a ešte ťažšie vydržať.

Preto začnite hneď, a to takto

Neodkladajte zahájiť každodenný pohyb na pondelok, nehovorte si, že od budúceho týždňa začnete naplno, a už vôbec si nedávajte žiadne novoročné predsavzatia. Jednoducho začnite teraz! „Stanovte si menšie kroky. Začnite napríklad prechádzkou alebo rýchlou chôdzou. Prvý týždeň prejdite 5000 tisíc krokov, opakujte to 5-6 krát do týždňa, na druhý týždeň už pridajte niečo naviac vzhľadom na svoje fyzické zdatnosti a pohyblivosti. Začnite pridávať drepy a kliky. Postupne si dávkujte cviky tak, aby ste ich zvládli a pri tom ste neboli frustrovaný, že ich nedáte. Rovnako tak si dávajte pozor na to, aby ste nemali na druhý deň takú svalovicu, že budete mať chuť sa na to okamžite vykašľať. Platí, menej je viac.“

„Vždy musíš mať menší príjem ako výdaj. Je to zákon!" tvrdí obľúbený tréner Maroš Molnár Zdroj: TV Markíza

Ak chudnete, treba zmeniť aj stravu

Stravovaciemu systému „intermittent fasting“, čiže prerušovaný pôst, prepadol aj Maroš. Považuje ho za osvedčenú metódu pri znížení či udržaní telesnej hmotnosti. „Snažím sa byť 16 hodín bez jedla, a počas zvyšných 8 hodín jesť. Najlepšie každé tri hodinky, aby som svoje telo nevyhladoval.“ Tento režim môžete pokojne prispôsobiť vlastným potrebám. Ak si neviete predstaviť začiatok dňa bez kvalitných raňajok, môžete vynechať večeru alebo naopak. Dôležité je, dodržiavať pomer 16/8. „V jedle sa snažím kontrolovať, a naozaj nezjesť všetko, čo uvidím. Každý deň urobím 10 tisíc krokov a odcvičím si základné cviky. Pijem veľa vody a hlavne veľa času venujem spánku.“