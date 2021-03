Vlado Voštinár plánuje jednu operáciu ročne, čo všetko chce na sebe opraviť?

Od útleho detstva vstávate skoro – najprv na plavecké tréningy, potom do práce na družstve, na moderovanie v rádiách, kvôli rannej meditácii. Nenarušila vám stereotyp korona?

Narušila. Som vyslovene ranný typ, čo neurobím ráno, poprípade doobeda, to neurobím vôbec. Moje telo večer nefunguje, akákoľvek večerná aktivita je pre mňa stratená. Preto ak chcem urobiť veľa roboty, o to skôr musím vstať. Štandardne o šiestej. Ale teraz, počas korony mám viac voľna a podarí sa mi vstať aj o pol ôsmej, dokonca aj o deviatej, a to je pre mňa príšerné. Som celý deň nesvoj. Druhá chyba je, že spávať chodím o desiatej, pol jedenástej, a keď občas idem večer von s kamarátmi, neviem fungovať. Oni sa zabávajú a mňa ťahá do postele. Byť ranné vtáča v podstate nie je žiadna životná výhra.

A ako je to s tými rannými meditáciami?

Ranný rozhovor s mojím druhým ja je pre mňa veľmi dôležitý. Mám to ako očistu, sebakontrolu, ujasňujem si v hlave odpovede na rôzne otázky. Čiže keď sa zobudím, zapálim si len sviečky, pijem čaj, kukám do blba a rozprávam sa s mojim druhým ja, kým sa nezobudí zvyšok rodiny, čo býva okolo siedmej. Ja už som vyrozprávaný a začnem fungovať s nimi.

Obľúbený moderátor Inkognita je veľmi akčný človek a nebojí sa výšok ani hĺbok. Zdroj: TV JOJ

Vlastníte areál, kde poriadate detské tábory. Korona dosť tvrdo zasiahla aj do vášho podnikania, je to boj?

Toto bola jedna z vecí, ktorú som si musel s mojim druhým ja objasniť, aby ma z toho šľak netrafil. Psychicky „odísť“ je veľmi jednoduché. Ekonomicky som koronu veľmi pocítil a musel som fungovať naozaj na plné obrátky, aby som sa nezbláznil a v návale rôznych informácií nezačal robiť hlúposti, ktoré by ma potom potápali. Podarilo sa mi to zabezpečiť tak, že niekoľko mesiacov ešte zvládneme.

Plánujete tam v budúcnosti založiť zvieraciu farmu?

Bude pričlenená k areálu, mám na to už vyhradené pozemky aj predstavu, ako by to mohlo vyzerať aby ju decká mohli využívať, nie sa len dívať z diaľky na zvieratá za plotom. Korona ma však zastavila, nemám na budovanie peniaze, ale hádam do dvoch-troch rokov sa to podarí.

Vraj tam chcete chovať aj lamy?

Alpaky. Keď som ich prvýkrát videl, úplne som sa rozlial, aké sú krásne. V detskom tábore nemôžem chovať tigre či levy, zvieratá musia byť „ňuňuškové“. Plánujem hlavne také, čo zodpovedajú Slovensku, nie len exotické. Veď mnohé deti nevideli naživo ani len sliepku či ovcu. Chcem tam zakrpatené druhy, pár mini ovečiek, mini kôz a podobne. A nie veľkú lamu ale tri menšie alpaky, lebo je to čriedové zviera, aby netrpela jedna sama. Chcem pre zvieratká pekný život.