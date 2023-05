Viete, ako sa prejaví nedostatok spánku? Únava je len maličkosťou

Valcujú vás povinnosti a doháňate ich po večeroch? Neviete zaspať, lebo vám myšlienky stále behajú v hlave? Dávajte si pozor, nedostatok spánku vyústi nielen do horšej koncentrácie, pokaziť vám môže aj medziľudské vzťahy. Na dôležitosť kvalitného spánku upozorňuje profesor Matthew Walker, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu spánku. Základné poznatky jeho výskum priniesol fitforfun.de.

Skôr jednoduchšie ako lepšie

Nedostatok spánku zhoršuje normálne funkcie mozgu, a tým i celého tela. Postupne sa vám bude práca kopiť, lebo nevyspatí ľudia pracujú menej efektívne ako tí, ktorí si doprajú sedem až deväť hodín kvalitného odpočinku. „Pracovníci, ktorí trpia nespavosťou majú tendenciu prinášať menej nových, inovatívnych riešení vzniknutých problémov. Sú menej produktívni a zvolia radšej jednoduchší ako lepší spôsbo riešenia,“ vysvetľuje Matthew Walker. Práce budete mať viac a viac, spánku naopak menej. Vznikne začarovaný kruh.

Vplýva na osobnosť?

Profesor Matthew Walker však prináša aj tézu, že nedostatok spánku sa môže postupne odraziť i na medziľudských vzťahoch. Podľa neho sa môžete postupne prejaviť iracionálnymi prejavmi na emocionálnom základe. Stratíte iskru, charizmu a dokonca budete mať tendenciu viac klamať. Častejšie sa môžu objavovať bolesti hlavy. Dlhodobý nedostatok spánku zvyšuje riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej príhody, oslabuje imunitný systém a dokonca môže zvyšovať i riziko vzniku rakoviny.

Stačia tri otázky

Ako spoznáte, že ste nevyspatí? Podľa Matthew Walkera si stačí odpovedať na tri základné otázky. Spali by ste dlhšie, ak by vám nezazvonil budík? Máte cez víkend potrebu spať dlhšie? Potrebujete ráno kofeín na to, aby ste začali fungovať? Tri kladné odpovede naznačujú, že pravdepodobne spíte málo. V žiadnom prípade neriešte nespavosť alkoholom. Pôsobí ako stimulant. Radšej si spálňu zatemnite a dobre ju vyvetrajte.