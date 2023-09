Viete, ako často by ste si mali umývať vlasy? Záleží to od ich typu.

Ak ste niekedy mali dilemu ohľadom toho, ako často si umývať vlasy, nie ste jediní s týmto problémom. Všetci chceme mať vlasy, ktoré vyzerajú dobre, a preto správna starostlivosť je k tomu kľúčom. Ale koľkokrát týždenne by sa mali umývať? Existuje mnoho názorov a rôznych rád, ale podľa odborníkov je odpoveď úplne jednoznačná.

Ak máte mastné vlasy, často maté pocit, že si ich potrebujete umývať každý deň. Ale dávajte si pozor, pretože príliš časté umývanie môže spôsobiť, že sa vám vlasová pokožka vysuší. Odporúča sa teda umývať vlasy dvakrát do týždňa, aby sa vám podarilo udržať prirodzenú rovnováhu vlasovej pokožky.

Pre tých z vás so suchými vlasmi je situácia odlišná. Príliš časté umývanie by mohlo zvýšiť suchosť a lámavosť vlasov. Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, mali by ste si ich umývať raz za týždeň a taktiež sa odporúča používať suchý šampón na zvlhčenie a osvieženie vlasov.

Čo však platí pre tých, ktorí majú normálne vlasy? Odborníci odporúčajú umývať vlasy približne trikrát do týždňa, aby ste udržali ich prirodzenú krásu. Pravidelné umývanie pomáha odstrániť nahromadenú nečistotu a zvyšky od produktov, čo prispieva k zdravšiemu vzhľadu vlasov.