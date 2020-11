VIDEO: Zadok snov za 30 dní. Stačí 7 cvikov a vaša postava bude na nespoznanie!

Štyri kocky je spolu 20 g cukru. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dospelým skonzumovať denne maximálne 30 g jednoduchých cukrov a to vrátane ovocia a jogurtu – pamätajte, že aj biely jogurt na 100 g obsahuje 4,5 g cukru! Ak okrem kociek cukru ráno nemaškrtíte a nemáte cukrovku, tak toto množstvo je v poriadku a lepšie ako umelé sladidlá. Skúste si však dať len jednu kocku cukru do kávy, upravte zloženie a množstvo ostatných potravín. Denne konzumujte jednu porciu ovocia a 3 až 4 porcie zeleniny, ideálne surovej. Preferujte celozrnné potraviny, celozrnnú ryžu, strava by mala byť prevažne rastlinného pôvodu. Mäso konzumujte najmä chudé hydinové. Každý deň by ste mali zjesť 30 g vlákniny, za malú hrsť orechov či semienok. Dvakrát v týždni si dajte ryby ako je losos alebo tuniak pre obsah omega 3 mastných kyselín. Obmedzte solenie, vyhýbajte sa sladeným nápojom, údeninám a spracovaným mäsovým výrobkom, alkoholu a nefajčite.