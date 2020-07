Vplyvom zvýšenej hladiny hormónov produkovaných v tehotenstve dochádza u mnohých žien k vzniku hyperpigmentácií. V období leta je dôležité predovšetkým vyhnúť sa priamemu slnku, chrániť sa prípravkom s vysokou ochranou pred UV žiarením, chrániť si tvár klobúkom a slnečnými okuliarmi. Nielen po pôrode ale aj počas tehotenstva. Na opaľovacom prípravku hľadajte označenie širokospektrálnej ochrany pred UVB aj UVA žiarením, aby nedošlo k vzniku ďalších pigmentových škvŕn alebo zhoršeniu už vzniknutých. Na trhu nájdete ochranné prípravky vhodné na aplikáciu aj do očného okolia. Pigmentové škvrny po pôrode väčšinou zblednú. Môže to trvať aj niekoľko mesiacov, a u niektorých žien nemusia zmiznúť úplne. S ústupom slnečných dní, na jeseň a v zime, je možné podstúpiť ošetrenia, ktoré pigmentové škvrny zmiernia alebo úplne odstránia. Vhodnými sú rôzne druhy pílingov, IPL, ablačné a neablačné lasery. Na zmiernenie môžete vyskúšať aj lokálnu terapiu s obsahom retinoidov, kyseliny azelaovej, vitamínom C, kyselinou kójovou a iných vo forme krémov alebo sér. Pigmentácie nad hornou perou sa môžu tvoriť aj po odstraňovaní chĺpkov v tejto oblasti používaným rôznych depilačných metód, na čo si treba dať pozor. Žiadne ošetrenie vám však nezaručí vznik nových pigmentových škvŕn s príchodom budúceho leta. O najvhodnejšej metóde pre vás je vhodné poradiť sa s dermatológom.