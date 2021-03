Veľkonočné legendy sú NAJ! Vyskúšajte RECEPT na hrudku či žĺtkové rezy

Nervová sústava detí vyžaduje pomoc rodiča pre upokojenie pred spaním, aby mozog začal produkovať oxytocín a opiody potrebné pre zaspatie. Dojčenie je ideálny spôsob, ako pomôcť dieťaťu zaspať. Satím prsníka sa správne formuje podnebie a spodná čeľusť bábätka. Pri satí prsníka zapája bábätko správne tvárové svaly. Ak by novorodenec v prvých týždňoch striedal prsník a cumeľ, mohlo by to viesť k zmäteniu, nesprávnemu satiu z prsníka, neschopnosti nasať materské mlieko. S cumľom sa vo všeobecnosti odporúča počkať aspoň do štvrtého týždňa veku bábätka. Cumlík nie je vhodné používať vždy na každý plač, ale obmedziť jeho používanie skôr na čas spánku alebo počas cestovania. Nevýhodou cumlíka je jeho návykovosť, a s tým spojené neskoršie odvykanie. Ďalšími negatívami pri používaní cumlíka môžu byť deformácia hornej a dolnej čeľuste, dýchanie ústami a nie nosom, prípadne aj nedostatočná motorika jazyka. Pokiaľ je po nadojčení bábätko pokojné, nevyžaduje nenutritívne sanie, teda cumľanie naprázdno, cumlík mu vôbec nenúkajte.