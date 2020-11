6x večerné dobroty bez výčitiek: Z týchto nepriberiete!

Zatekanie hlienov do nosohltana je častým a typickým príznakom chronického zápalu nosovej sliznice a prinosových dutín, ktorý máte aj vy. Zápal neustále dráždi sliznicu, čo spôsobuje, že v hlienotvorných žľazových bunkách sliznice nosa a prinosových dutín sa tvorí viac hlienov. Tie sa posúvajú do nosohltana a vyvolávajú pocit zatekania. V mladom veku ho môže spôsobovať aj nosohltanová mandľa, ktorá, hoci vám ju v minulosti vybrali, môže opäť dorásť. Píšete, že váš stav sa zlepšil pri užívaní antihistaminík, preto by som skôr odporúčal zamerať sa na možnú alergickú rinosinusitídu, teda alergický zápal sliznice nosa a prinosových dutín. Bolo by vhodné doplniť, prípadne zopakovať alergiologické vyšetrenie a skompletizovať ORL vyšetrenie, prípadne pridať k liečbe aj iné lieky. Za istých okolností je nutné aj chirurgické riešenie. Tejto problematike sa venuje aj naše pracovisko.