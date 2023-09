Utierate sa po toalete správnym smerom? Koľko štvorčekov papiera je akurát?

Správny smer

Odborníci na zdravie močových ciest a konečníka zdôrazňujú, že jedným zo základných pravidiel správneho utierania je vždy postupovať spredu dozadu. Je to obzvlášť dôležité pre ženy, pretože inak by sa baktérie stolice mohli dostať do močovej trubice, čo môže zvýšiť riziko vzniku infekcie močových ciest.

Ako píše Daily Mail, britský národný inštitút zdravia obhajuje tento pohyb spredu dozadu a uvádza: „Väčšina infekcií močových ciest pochádza z baktérií, ktoré bežne žijú v okolí konečníka. Preto každý pohyb utierania, ktorý sa začína bližšie ku konečníku a potom sa približuje k oblasti otvoru močového mechúra, posúva potenciálne nebezpečné baktérie bližšie k močovému mechúru a močovým cestám.“

Zdroj: Shutterstock

Infekcie močových ciest sa týkajú najmä žien, pretože majú v porovnaní s mužmi kratšiu močovú trubicu, čo uľahčuje baktériám ľahšie sa dostať do močového mechúra. V skutočnosti takmer každá tretia žena do svojich 24 rokov prekoná aspoň jednu infekciu močových ciest, ktorá si vyžaduje predpísané antibiotiká, a takmer polovica všetkých žien sa počas svojho života stretne s infekciou močových ciest.

Hoci u mužov je pravdepodobnosť vzniku zápalov močového mechúra v dôsledku nesprávneho utierania menšia, ale dodržiavanie správnej hygieny je pre všetkých veľmi dôležité, aby sa zabránilo šíreniu baktérií a zárodkov.